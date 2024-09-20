Во Владимире на нескольких улицах в районе 1-ой Пионерской и Северной снова отключат горячую воду, предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом теплосетей. Потерпеть придется два дня.

Во Владимире на нескольких улицах в районе 1-ой Пионерской и Северной снова отключат горячую воду, предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом теплосетей. Потерпеть придется два дня. Горячего водоснабжения не будет с 6 часов утра 23 сентября и до 6 часов утра 25 сентября. Отключение коснется следующих адресов: – ул. Мира 37, 37а, 39, 41,