В городе существует потребность в улучшении «зеленой» среды.

Глава Владимира Дмитрий Наумов объявил о создании нового предприятия для озеленения города. Об этом мэр рассказал на пресс-конференции 19 сентября.Отмечается, что в городе существует потребность в улучшении «зеленой» среды.В планах организации - расчет компенсационной высадки деревьев в центре города. Градоначальник подчеркнул важность комплексного подхода к работам, начиная с обновления ливневой системы. Развитие мастер-плана запланировано на следующий год.Напомним, ранее мы писали, что