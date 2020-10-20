Первых призывников отправили в войска. Всего их чуть больше 30-ти. Отправляют малыми партиями, чтобы создать максимально анти-ковидные условия. Медкомиссия проходит без толкучки и в

Первых призывников отправили в войска. Всего их чуть больше 30-ти. Отправляют малыми партиями, чтобы создать максимально анти-ковидные условия. Медкомиссия проходит без толкучки и в средствах индивидуальной защиты – на призывниках и сотрудниках сборного пункта маски, перчатки и бахилы. В будущих солдатах уже тут воспитывают дисциплину – перемещаться по сборному пункту разрешено по наклеенным линиям на