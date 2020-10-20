1 ноября во Владимирской области появится Департамент молодёжной политики и общественных проектов. Указ подписал глава региона.

1 ноября во Владимирской области появится Департамент молодёжной политики и общественных проектов. Указ подписал глава региона.Новое ведомство будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, её вовлечения в реализацию общественно значимых проектов, в том числе в рамках поощрения добровольческого (волонтёрского) движения. Решение о его создании обсуждалось с депутатами Законодательного Собрания, экспертами, представителями молодёжных организаций.Департамент планируется создать за счёт упраздняемых в структуре обладминистрации комитета по молодёжной политике и комитета по социальной политике. Предполагается, что численность служащих и затраты их содержание останутся на прежнем уровне. При этом ожидается, что выстраивание работы в сфере молодёжной политики в рамках отдельного юридического лица поспособствует значительному повышению её результативности и эффективности, а также более рациональному ведению финансово-хозяйственных дел и расходованию бюджетных средств.Департамент молодёжной политики и общественных проектов будет входить в социальный блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый замгубернатора Сергей Шевченко.Отмечается, что новый департамент – последний в ряду ведомств, создание которых предусматривалось принятой концепцией административной реформы в системе региональных органов исполнительной власти. Реорганизация структуры администрации области, департаментов и инспекций, которая стартовала осенью 2018 года, привела к тому, что в итоге насчитывается 30 органов исполнительной власти области. Для Владимирской области это оптимально, и новые ведомства более создаваться не будут.