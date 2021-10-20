По состоянию на 20 октября в медицинских организациях региона действует 2255 коек для пациентов с...

По состоянию на 20 октября в медицинских организациях региона действует 2255 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,8 процента из них занято (2025), свободно 230 коек. В связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения пациентов с Covid-19 дополнительные 55 коек развёрнуты на базе Областной клинической больницы (30), Гусь- Хрустальной городской больницы (15), Городской клинической больницы №5 г. Владимира (6) и Городской больницы №6 г. Владимира (4).51925 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 70 человек.Напомним, что 20 октября зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших — 297 человек.За период наблюдения в области отмечено 2140 летальных случаев, за последние сутки скончались 7 человек.