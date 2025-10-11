ДТП произошло сегодня на 316 км автодороги М-7 «Волга» в Гороховецком районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай» и

ДТП произошло сегодня на 316 км автодороги М-7 «Волга» в Гороховецком районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай» и «Джили». По состоянию на 14.30 известно о двоих погибших и двоих пострадавших гражданах. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. UPD: по нашим