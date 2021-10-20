Торговые центры «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире эвакуировали. Эвакуация началась в 13.20....

Торговые центры «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире эвакуировали.Эвакуация началась в 13.20. Сообщается об анонимном звонке с предупреждением о заложенном взрывном устройстве. К торговому центру приехала полиция, Росгвардия, МЧС, кинологи с собаками.Сотрудникам торговых комплексов объявили, что раньше четырех часов они к рабочим местам не вернутся.Информация будет уточняться.Фото: ВК «Подслушано во Владимире»