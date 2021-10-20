Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается крайне тяжелой только - 294 случая заболевания...

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается крайне тяжелой только - 294 случая заболевания зафиксировано за прошедшие сутки. Койки для больных ковидом заняты более чем на 90 процентов. Сотрудники Станции скорой медицинской помощи города Владимира практически без выходных, рискуя жизнью, спасают тех, кто не успел или не захотел вакцинироваться. Из красной зоны - специальный репортаж Александра Сыпченко.Больше 300 вызовов в сутки. Телефоны не умолкают. Диспетчеры владимирской станции скорой медицинской помощи работают практически без перерывов. У каждого пациента на том конце провода свои симптомы. Кашель, температура, слабость, заложенность носа, головная боль. По словам фельдшера Анастасии Забенковой, выездная бригада заранее представляет, что будет на том или ином вызове, потому весь перечень необходимых медикаментов, которые могут понадобиться, известен.Анастасия Забенкова, фельдшер:- Берут очень много гормонов дексаметазон и преднизолон, а так, в основном, для снижения температуры высокой - анальгин и димедрол, литическая смесь и тесты на ковид у нас сейчас используются.Каждый день на выезд к больным станция отправляет от 14 до 17 бригад. Кроме препаратов, по стандартам медпомощи, врачи берут с собой и всю необходимую аппаратуру. Анестезиолог-реаниматолог Антон Подыма в профессии 15 лет, начинал фельдшером. Вырывать людей из рук смерти приходится каждый день, больные ковидом могут просто задохнуться из-за поражения легких и мокроты. Нередко приходится и буквально "заводить" сердце.Антон Подыма, врач анестезиолог-реаниматолог:- Монитор-дефибриллятор используется для лечения аритмий различного характера, также для мониторования, для слежения за сердечной деятельностью пациентов, в процессе транспортировки, в процессе лечения, оказания помощи, а также аппарат искусственной вентиляции легких.Одного кислородного баллона объемом 2 литра при интенсивной кислородной поддержке больному хватит примерно на 10 минут. На каждый автомобиль реанимации - по 4 таких баллона. Особое внимание - и безопасности самих работников скорой. Перед каждым выездом бригада надевает все имеющиеся в арсенале средства индивидуальной защиты.Александр Сыпченко:- Вот в таких защитных костюмах работники скорой помощи города Владимира каждый день спасают пациентов с Ковид-19 в красной зоне. Согласно инструкции, любые средства индивидуальной защиты после контакта с больными должны быть утилизированы.В самых тяжелых ситуациях человека реанимируют, что называется, на месте. Многие пациенты иногда не в состоянии самостоятельно держаться на ногах, для них "скорая помощь" - единственный шанс на спасение.После возвращения автомобиля на станцию его тщательно моют, а салон обрабатывают антисептиком. Георгий Жуков проблемы знает изнутри. В профессии прошел путь от медбрата до главврача станции скорой помощи. Признается, время сейчас сложное. Всем бригадам приходится работать на износ. Количество заболевших коронавирусом каждый день бьёт новые антирекорды. Несмотря на то, что в больницах области развернуто более двух тысяч ковидных коек, этого явно недостаточно, говорит Георгий Жуков. Найти места сложно. Часто бригаде приходится дожидаться госпитализации даже самых тяжелых пациентов несколько часов. Обеспечивая кислородную поддержку прямо в карете.Георгий Жуков, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Владимира:- Весь потенциал лечебно-профилактических учреждений, который существует на территории города Владимира, он покрыт необходимостью развертывания дополнительных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Если такой госпиталь будет существовать, а я уверен, что будет, мы сможем наших пациентов иного профиля госпитализировать.Задачу срочно сформировать резерв мест для пациентов с коронавирусом на базе одной больницы поставил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. В ближайшее время должен решиться и вопрос строительства в регионе быстровозводимого ковидного госпиталя. Он нужен как воздух.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”