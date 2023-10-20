100-летний юбилей отмечает в Муроме ветеран Великой Отечественной войны Евгений Викторович...

100-летний юбилей отмечает в Муроме ветеран Великой Отечественной войны Евгений Викторович Лебедев.Самыми первыми его поздравили студенты и директор МИВлГУ Аркадий Львович Жизняков, сообщает https://vk.com/mivlguВ Великую Отечественную Евгений Лебедев воевал в Сталинграде, потом на Северо-Западном фронте. Окончил Ленинградское военное училище, служил сначала в Новосибирске, потом в Муромском военном училище связи. Более 40 лет своей жизни посвятил работе в МИВлГУ. Возглавлял Добровольную народную дружину, был общественным дружинником ГАИ, сообщает https://муром24.рф/.С 1999 года руководил Советом ветеранов Муромского института. В 2017 году был удостоен звания «Общественник года» в Муроме. Давно пишет стихи, публиковался в местной и областной печати.Фото: https://vk.com/mivlgu.