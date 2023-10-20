Еще 13 добровольцев из Владимирской области отправились в учебные подразделения для подготовки в...

Еще 13 добровольцев из Владимирской области отправились в учебные подразделения для подготовки в зону спецоперацииЕще тринадцать добровольцев из Владимирской области накануне отправились в учебные подразделения. После двухнедельной подготовки их направят для выполнения боевых задач в зону спецоперации.Все мужчины заключили контракты с Минобороны, а вместе с ними и социальные гарантии от государства для себя и своих семей. Добровольцы - люди разных возрастов, но всех их объединяет желание защитить родных и страну. Близкие горячо поддерживают их выбор, а напутственные слова вселяют уверенность в победе и скором возвращении. Творческий подарок для военнослужащих подготовили ученики тридцать пятой владимирской гимназии.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Помните о том, что от выполнения задачи каждым из вас зависит успех подразделения. Тот, кто служил в армии понимает, что значит чувство локтя товарища. Когда ты поскользнулся, ты на кого-то должен опереться. Когда поскользнулся тот, кто рядом, он должен опереться на тебя. И вот это чувство взаимной выручки, оно начинается с этого построения и вот с этого автобуса, который вас повезет.