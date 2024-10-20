Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет оформили 237 отцов во Владимирской области. Об этом сообщает Социальный фонд России.Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка. Так, в регионе его минимальный размер составляет 9,2 тысячи рублей, а максимальный — 49 тысяч рублей в месяц. При рождении двойни или тройни пособия суммируются.Отмечается, что на время отпуска по уходу за ребенком за папой сохраняется должность, также весь период засчитывается в стаж. При уходе за малышом впервые отцу положено 1,8 пенсионных балла, во второй раз — 3,6. При уходе за третьим или четвертым ребенком индивидуальный пенсионный коэффициент возрастает до 5,4.Напомним, .