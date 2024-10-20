Журналисты раскопали невероятные факты о британской королевской семье.

Журналисты раскопали невероятные факты о британской королевской семье.В текущем году публикация в одном из печатных изданий вызвала волну возмущения среди простых жителей Великобритании. Британцы уже не слишком рады своему новому правителю, а теперь выясняется, что король Карл III, имеющий приличные финансовые ресурсы, систематически становится владельцем имущества граждан, которые с ним абсолютно не связаны.Откуда наследство?Если человек умирает без завещания или завещание оказывается недействительным, то наследство распределяется согласно закону. Последовательность распределения наследства различается в зависимости от законодательства конкретной страны. В Великобритании порядок таков.На сайте одной из юридических компаний приведен перечень лиц, имеющих право на получение наследства в случае отсутствия прямых наследников. Однако возникает вопрос: что делать, если из родственников остались лишь отдаленно родственные люди? В России подобное наследство называется "выморочным" и передается государству.В Великобритании используется иной термин – bona vacantia. Существуют специальные подразделения, занимающиеся управлением такого рода имуществом. Одно из таких подразделений работает в герцогстве Ланкастерском.Монарх Великобритании также является герцогом Ланкастерским, включая Елизавету II. Герцогство включает значительную территорию, множество архитектурных памятников и имеет хороший доход – около 20 миллионов фунтов стерлингов ежегодно, которые используются для нужд монарха. Эти средства помогают покрывать большие расходы, необходимые для поддержания исторических зданий в надлежащем состоянии.Одна из статей прошлого года, основанная на документальных материалах и информации от источников, близким к теме, вызвала недовольство британцев и привлекла внимание ведущих мировых СМИ. Статья описывала ситуацию, когда монарх стал единственным наследником для тех, у кого отсутствовали ближайшие родственники. Вместо того чтобы передать наследство троюродным братьям или другим родственникам, имущество переходило монарху.Такая система уходит корнями в феодальные времена и позволяет правителю получать все неопределенные наследства. Сколько именно денег получил Карл III и другие монархи в рамках этой системы, остается неизвестным.