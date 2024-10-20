Санитарные узлы будут улучшены на школьной территории и в зонах для спорта.

Школам в сельских регионах и небольших городах Владимирской области выделят деньги на модернизацию туалетов.Санитарные узлы будут улучшены на школьной территории и в зонах для спорта. Отмечается, что проблема несоответствия туалетов санитарным нормам все еще актуальна. В регионе были случаи закрытия по данной причине школ. Детям приходилось посещать более современные, но далекие школы.Федеральное финансирование на создание в учебных заведениях современных уборных будет направлено в рамках программы «Развитие образования».Напомним,