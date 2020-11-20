С победой её поздравил председатель областного парламента Владимир Киселёв

Ранее мы писали, что школьница из Мурома выиграла на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 1 млн рублей и лично пообщалась с Владимиром Путиным. Теперь к ней приехал пообщаться председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв.«Высоко оценил финальный проект и Владимир Киселев. Он отметил, что региональный парламент уделяет особое внимание молодёжным инициативам и проектам. Ребята могут реализовать свои идеи на таких площадках, как Школа юного законотворца, Молодежная дума и Совет молодых депутатов. В копилке юных парламентариев уже не мало ярких инициатив и проектов», - сообщает пресс-служба Заксобрания региона.Сама Анастасия Серова признается, что с большим интересом участвовала в проекте, но при этом вовсе не стремилась выиграть призы.«Я не гналась за призом каким-то. Я это делала для себя. Когда я поехала в Ярославль, у меня было меньше всех балов. Я подумала, что просто покажу себя, какая я есть, делала все от души», рассказывает Анастасия Серова.Выигранные средства можно потратить на оплату обучения или приобретение недвижимости. Сейчас Настя планирует поступать в столичный РАНХиГС и связать профессиональную деятельность с журналистским ремеслом.Участие в конкурсе приняли более миллиона ребят из разных регионов страны. Из Владимирской области заявки подали 3753 школьника. Всего в финал конкурса вышли более 1200 школьников. Нашу область представляли 7 ребят.