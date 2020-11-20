Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Выздоровел 161 больной.Также за это время скончались 3 человека. Общее число погибших за время пандемии 284. Всего в регионе выявлено 11925 случаев заболевания.25 - во Владимире18 - в Гусь-Хрустальном районе14 - в Муромском районе8 - в Кольчугинском районе8 - в Суздальском районе8 - в Вязниковском районе7 - в Ковровском районе7 - в Юрьев-Польском районе6 - в Александровском районе6 - в Меленковском районе5 - в Петушинском районе4 - в Гороховецком районе4 - в Собинском районе2 - в Селивановском районе2 - в Радужном1 - в Судогодском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 925 случаев заболевания.2136 - во Владимире1692 - в Гусь-Хрустальном районе1380 - в Муромском районе982 - в Ковровском районе931 - в Петушинском районе885 - в Александровском районе592 - в Вязниковском районе509 - в Юрьев-Польском районе471 - в Собинском районе423 - в Кольчугинском районе331 - в Суздальском районе300 - в Меленковском районе284 - в Гороховецком районе268 - в Селивановском районе216 - в Камешковском районе208 - в Судогодском районе177 - в Киржачском районе140 - в Радужном.