Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Выздоровел 161 больной.Также за это время скончались 3 человека. Общее число погибших за время пандемии 284. Всего в регионе выявлено 11925 случаев заболевания.
25 - во Владимире
18 - в Гусь-Хрустальном районе
14 - в Муромском районе
8 - в Кольчугинском районе
8 - в Суздальском районе
8 - в Вязниковском районе
7 - в Ковровском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Александровском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Петушинском районе
4 - в Гороховецком районе
4 - в Собинском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в Радужном
1 - в Судогодском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 925 случаев заболевания.
2136 - во Владимире
1692 - в Гусь-Хрустальном районе
1380 - в Муромском районе
982 - в Ковровском районе
931 - в Петушинском районе
885 - в Александровском районе
592 - в Вязниковском районе
509 - в Юрьев-Польском районе
471 - в Собинском районе
423 - в Кольчугинском районе
331 - в Суздальском районе
300 - в Меленковском районе
284 - в Гороховецком районе
268 - в Селивановском районе
216 - в Камешковском районе
208 - в Судогодском районе
177 - в Киржачском районе
140 - в Радужном.