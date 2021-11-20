Антропонимисты утверждают, что причиной неудач некоторых людей являются имена, данные им при рождении

Антропонимистыутверждают, что причиной неудач некоторых людей являются имена, данные им при рожденииМногие люди убеждены, что именно имя человека оказывает значительное влияние на его судьбу.Антропонимистыобъяснили, какие имена притягивают к своим владельцам жизненные неурядицы и черные полосы.Женские именаНередко мишенью для жизненных трудностей становятся женщины по имени Диана. Они отличаются мощными лидерскими качествами, но часто могут сталкиваться с провалами. А дамам с именем Ада чаще всего не везет в любви. Они могут добиться успеха во многих сферах, но так и не найти своего спутника.Женщины, которых зовут Аврора, Галя, Кира или Милена, нередко ощущают на себе тяготы судьбы из-за сложного характера. Они сами создают себе трудности в жизни, когда идут на поводу своей избалованности и высказывают людям даже самую горькую и неприятную правду.Мужские именаМужчины с именами Герман, Стас и Ярослав – невезучие буквально с рождения. Они постоянно попадают в сложные ситуации из-за неудачного набора личностных качеств. А Богданы, которым часто тяжело оторваться от материнской юбки, просто не способны справиться с навалившимися на них бедами.Также, по мнению специалистов, непросто по жизни приходится большинству Борисов. Это связано с тем, что имя созвучно со словом "Борись". Именно оно часто становится девизом людей с этим именем. Этим мужчинам приходится бороться за отношения, в которых все складывается не слишком удачно. К тому же, им часто тяжело найти общий язык с близкими, которые не понимают их стремления пробиться вверх по карьерной лестнице.