Новогодние цены на смартфоны окажутся на 15–20% выше прошлогодних, их средняя цена в декабре составит 26000–27000 рублей, пишут Ведомости со ссылкой на прогнозы Wildberries, Tele2 и билайн. После праздничного ажиотажа цены на ряд устройств могут снизиться.

Средняя цена смартфона в декабре 2023 года составит около 26 000–27 000 рублей, это на 15–20% выше по сравнению с декабрем 2022 года. Такой прогноз Ведомостям дали представители Wildberries (один из крупных дистрибьюторов электроники) и операторов Tele2 и билайн (продают смартфоны в собственных сетях). Цены на гаджеты в декабре будут ниже, чем осенью, за счет ноябрьского укрепления рубля, обнадеживают эксперты.Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют, — сказал газете представитель Wildberries. Представитель Tele2 отметил, что цена устройства 24 000–26 000 рублей — это позитивный прогноз для рынка на декабрь, в декабре прошлого года средняя цена была на уровне 21 000 рублей. По его словам, средний показатель вырастет за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в 2023 году. Можем подтвердить, что средний чек на смартфоны действительно подрастет. И традиционно в декабре повышается спрос на смартфоны из высокого ценового сегмента, — рассказал представитель билайна.Главный редактор технологического издания Ferra.ru (входит в холдинг Rambler & Co) Евгений Харитонов отметил, что осенью на рынок вышло довольно много смартфонов с раскладным дисплеем: среди этих моделей как очень дорогие устройства типа Huawei Mate X5, OnePlus Open от BBK, так и устройства среднего ценового сегмента, например Tecno Phantom V Flip. Apple в сентябре представила линейку из четырех моделей iPhone 15 Pro Max. По словам представителя М.Видео-Эльдорадо, дорогие модели смартфонов к концу года традиционно становятся наиболее популярными покупками: В предновогодний период более дорогие и статусные модели, включая iPhone, традиционно являются одними из наиболее популярных покупок для себя или близкого в качестве знакового подарка.Харитонов считает, что рост мог бы быть даже более существенным, но ценовую политику брендов сдержат новогодние распродажи: в условиях тесной конкуренции продавцы предпочтут снизить маржинальность с каждого отдельно проданного смартфона. Представитель дистрибьютора электроники FPlus сообщил, что за 10 месяцев 2023 года средняя цена смартфона в России составила 23 600 рублей, прогнозировать цены декабря он не стал. Пиковое повышение, связанное с падением курса рубля, пришлось на сентябрь. Тогда показатель вырос до 25 700 рублей, — рассказал собеседник. Он добавил, что средняя цена А-брендов (смартфоны верхнего ценового сегмента) выросла во второй половине года: средняя цена смартфонов Apple — с 67 300 рублей в январе до 75 700 рублей в сентябре, смартфонов Samsung — с 34 000 до 42 400 рублей.Рост стоимости iPhone собеседник связал не только с валютными колебаниями, но и с выходом на рынок новых, достаточно дорогих моделей. По словам представителя FPlus, предпосылок для резкого повышения цен на смартфоны этих двух брендов нет. В дальнейшем на цену устройств будут влиять объем товарных запасов и наличие выгодных акционных предложений в высокий сезон, — подытожил собеседник. Директор сети магазинов техники и электроники re:Store Расим Лемберанский сказал, что ретейлер не планирует дополнительного повышения цен к Новому году. Новые модели iPhone 15 продаются по тем же ценам, как в день старта продаж, а цены на модели прошлого года по сравнению с ноябрем 2022 года выросли в среднем на 10% из-за роста курса доллара, пояснил он.Около 50% продаж смартфонов в деньгах приходится на крупнейших федеральных ретейлеров, работающих на рынке электроники и бытовой техники, оценил генеральный директор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров. Чуть более 20% смартфонов продается на маркетплейсах, а около 30% приходится на специализированных игроков, включая операторскую розницу, уточнил он. Декабрь к декабрю цены вырастут примерно на 15%, сказал Бурмистров. По его словам, по отношению к сентябрьским-октябрьским ценам на смартфоны в отечественной рознице цены на гаджеты в декабре будут ниже за счет ноябрьского укрепления рубля. Кроме того, у многих ретейлеров происходит затоваривание на складах, добавил эксперт.На рост средней цены повлияет ежегодное подорожание флагманских смартфонов, предупредил Харитонов. Маркетинг крупных брендов требует от производителей чипов новых рекордов производительности, при этом техпроцессы на ведущих фабриках TSMC и Samsung достигли уровня, при котором производить все более мощные процессоры в рамках прежних норм по габаритам, нагреву и энергопотреблению становится все более затратно, — отметил эксперт. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сказал, что к Новому году у ретейлеров обычно наблюдается ажиотажный спрос на смартфоны. По его словам, в основном смартфоны в России продаются в офлайне, но все больше интернет-магазинов начинают продавать устройства Apple — их цены могут быть на 10 000–20 000 рублей ниже, чем в федеральных сетях.Харитонов полагает, что цены на смартфоны, которые вышли в 2022 году, за счет попадания на рынок более современных моделей начнут снижаться во второй половине января, если после стабилизации в ноябре доллар США не начнет отыгрывать позиции. Снижение цен на модели предыдущих поколений после января 2024 года подтвердил и Бурмистров: на ценнике скажется желание продавцов распродать остатки перед поступлением более дорогих и ожидаемых моделей.