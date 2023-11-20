В одной из деревень Владимирской области утром произошёл крупный пожар Речь идёт про...

В одной из деревень Владимирской области утром произошёл крупный пожарРечь идёт про Александровский район. Сегодня (20 ноября) утром (в 6:50) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: деревня Лисавы, улица Никольская.С места происшествия сообщается, что предварительная площадь пожара — 120 квадратных метров.Известно, что к ликвидации пожара привлекаются 2 единицы техники и 4 человека личного состава.Информации о погибших и пострадавших нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области