В Судогде 2 декабря официально откроется новая благоустроенная набережная. Видео в своем...

В Судогде 2 декабря официально откроется новая благоустроенная набережная.Видео в своем официальном telegram-канале выложило Правительство Владимирской области.Напомним, Судогодский район победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому и стало возможным благоустройство набережной.На работы из федерального бюджета было выделено около 70 миллионов рублей.Сообщается, что над концепцией набережной работала целая команда. В том числе, сотрудники администрации и социально ориентированный бизнес.Территорию разбили на несколько зон. На левом берегу создали пространство для прогулок - выложили дорожки, установили беседку и амфитеатр.Правый берег предназначен для активного отдыха - здесь теперь есть детская площадка и большая сцена.Официальное открытие набережной намечено на 2 декабря 2024 года.Видео: Правительство Владимирской области, https://t.me/region33vladimir