Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.

АвтоВАЗ сообщил, что в начале декабря стартуют продажи модели Lada Aura. В столичных дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга она появится в первую очередь, заявил журналистам руководитель компании Максим Соколов.Продажу автомобиля будут запускать по этапам в разных регионах. В начале Москва и Петербург, затем другие части страны. Уже в первые дни декабря дилеры этих городов представят Ауру покупателям, — цитирует Соколова РИА Новости.Lada Aura разработана на платформе Lada Vesta. Это премиальная модель, салон которой увеличили на 25 см для большего комфорта задних пассажиров и обтянули натуральной кожей.Машина оснащена двигателем объемом 1,8 литра с мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Для такси будет доступна более простая версия. Цена базовой версии составит от 2,6 до 2,8 млн рублей.