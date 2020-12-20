Всего с начала периода заболели 16579 человека, излечились 14892, скончались за период пандемии – 414 пациентов.

187 новых случаев заболевания коронавируса зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Выздоровел - 181 человек.Всего с начала периода заболели 16579 человека, излечились 14892, скончались за период пандемии – 414 пациентов.В лидерах по заболеваемости за минувшие сутки – Владимир – 46 заразившихся, 19 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 14 - в Ковровском, 12 - в Юрьев-Польском, - в Кольчугинском, 8 - в Суздальском, 8 - в Гороховецком, 7 - в Киржачском, 7 - в Вязниковском, 6 - в Александровском, 6 - в Собинском, 6 - в Меленковском, 5 - в Радужном, 5 - в Камешковском, 5 - в Селивановском, 5 - в Петушинском, 1- в Сугододском районах.