Карабаново может лишиться устойчивого энергоснабжения.

Накануне Дня энергетика мы посетили компанию, которая 14 лет успешно занимается электроснабжением города Карабаново в Александровском районе.Топливно-энергетический комплекс России сталкивается не только с дефицитом квалифицированных кадров, но и с рядом других препятствий. Василий Михайлович Окунев, генеральный директор одной из лучших региональных энергетических компаний ООО «Энергетик», считает, что электроэнергетика всегда обладала огромным интеллектуальным и научно-техническим потенциалом, а также хорошей производственно-хозяйственной подготовкой. Для развития компании и продвижения высокотехнологичных проектов это является одним из основных факторов.С чего всё начиналось?После распада СССР для Карабанова наступили тяжёлые времена. Градообразующее предприятие закрыли. Местных жителей стали мучить проблемы с коммунальной инфраструктурой. Одна из них - регулярные отключения электроэнергии и низкий уровень напряжения в сети. Погасшие осветительные приборы, остывшие обогреватели и умолкшие телевизоры - типичная обстановка, которая царила в карабановских квартирах в «нулевые». Перебои продолжались неделями. Ежегодное количество отключений доходило до 150. Потери электричества превышали 42% в месяц.В начале 2008 года местные власти расторгли договор аренды с «МРСК Центра и Приволжья», которая обслуживала сети.Вместо них пришло ОАО «Энергетик». В энергосетевом хозяйстве царила разруха. Имущество в виде машин находилось на штрафстоянке, долги превышали 6 млн руб., городские очистные сооружения и центральная котельная остались без света. Вот лишь верхушка айсберга из проблем, которые достались новой организации.Эффективная модернизацияГенеральный директор ООО «Энергетик» Василий Михайлович Окунев вместе со своей командой начал с аудита «наследства», оставшегося от предшественников. Специалисты сформировали план поэтапной реконструкции энергообъектов, а также строительства новых трансформаторных подстанций и воздушных ЛЭП.За короткое время коллектив ООО «Энергетик» сумел наладить бесперебойную работу городской электросети.- В результате повысились надёжность работы сети и качество напряжения. Снят вопрос по аварийным отключениям: за последние 3 года фиксируется лишь по 1 в год. Потери сократились на 31,4%, - рассказывает Василий Михайлович.После модернизации принятое имущество преобразилось в показательную сеть, о чём свидетельствуют результаты работы. В 2020 и 2021 году после ураганов, обрушившихся на область, в Карабанове не произошло ни одного отключения и ни одного обрыва проводов.За время работы компания переехала из аварийного муниципального здания в новый современный корпус. В нём расположены диспетчерская, абонентский отдел, современный конференц-зал, другие технические помещения. Сейчас дружный коллектив организации насчитывает примерно 40 профессионалов своего дела.Белая воронаКак рассказывает Василий Михайлович, на фоне других компаний в отрасли ЖКХ «Энергетик» сейчас выглядит «белой вороной», ведь далеко не все могут соответствовать их кредо: надёжность и эффективность. Летние грозы, а также ледяной зимний дождь показали, что в регионе остаётся масса проблем с обслуживанием коммуникаций. При этом Карабаново - одно из немногих светлых пятен на энергосетевой карте региона, где поддерживают стабильную работу сетей.- Насколько я могу судить, энергосистема страны сегодня работает далеко не идеально. Как говорится, кадры решают все. Нужно брать на работу реальных специалистов, а не менеджеров или кабинетных клерков, которые не знают дела. Надо понимать, что у нас свой менталитет, своя идентичность. Однако сейчас власти наметили такую программу развития, которая больше напоминает винегрет из западных практик, а я полагаю, что нужно идти по своему пути, создавать свою уникальную систему, основанную на особенностях страны и каждой отдельной территории. Я считаю, что дорога, выбранная замглавы Минэнерго РФ Евгением Грабчак, возможно ошибочна. Принудительная «консолидация», на мой взгляд, идет в противоречие с п.1г указа Президента от 21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития РФ по период до 2030 года.»«Минэнерго без публичного обсуждения неэффективности и ненадёжности в работе малых территориальных сетевых организаций (ТСО), как предполагают многие, продавливает непопулярное и возможно опасное для отрасли и потребителей решение в пользу крупных сетевых компаний», - подчеркивает наш собеседник.Что изменят?Речь идёт о новых критериях отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (ТСО). С 2023 года требования к предприятиям ужесточат. Минимальную протяжённость сетей и трансформаторной мощности для получения статуса ТСО увеличат с нынешних 15 км и 10 мегавольт-ампер до 20 км и 15 МВА. В 2024 году минимальные требования составят 50 км и 30 МВА, а с 1 января 2025 года - 300 км и 150 МВА. При этом в Карабанове общая протяженность линий электропередачи - около 175 км. Чиновники, описывая цель нововведений, говорят, что они поспособствуют повышению ответственности сетевых организаций.- В этом есть большие сомнения. На мой взгляд, в данный момент ничего менять не нужно, так как именно это будет способствовать сохранению надёжности и качества оказываемых услуг, - считает Василий Михайлович Окунев.Он уверен, что не стоит рубить сплеча и, как гласит пословица, «стричь всех под одну гребёнку». Кроме недобросовестных малых предприятий, существуют и положительные примеры, такие как ООО «Энергетик». Однако новые правила могут спровоцировать исчезновение организаций из небольших городов, чей опыт стоило бы масштабировать, а не губить