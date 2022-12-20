Прокуратура города Владимира, проверив качество уборки от снега, постановила, что в 8 соцучреждениях областного центра подходы плохо очищены от снега и наледи. По информации пресс-службы

Прокуратура города Владимира, проверив качество уборки от снега, постановила, что в 8 соцучреждениях областного центра подходы плохо очищены от снега и наледи. По информации пресс-службы надзорного ведомства, на территории ГБУЗ ВО «Городская больница № 7» не очищен от льда подход к учреждению, в том числе, подход к пандусу для маломобильных групп населения. Главврачу больницы внесено