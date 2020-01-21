Будущих юристов познакомили с задачами, которые выполняет подразделение.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Юридического института Владимирского государственного университета посетили отдел по вопросам миграции городского УМВД. Встречал ребят начальник ОВМ УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Денис Батманов.В ходе стажировки ребятам рассказали о ключевых функциях подразделений по вопросам миграции и задачах, которые сегодня выполняют сотрудники.Студентам представилась уникальная возможность пошагово отследить процедуру изготовления российского и заграничного паспорта, узнать из уст специалистов о тонкостях оформления документов, пройти процедуру дактилоскопирования при помощи специального прибора. Кроме того, «десантники» познакомились с процессом создания биометрического заграничного паспорта. Также гости проверили работу системы электронной очереди и проследили за процессом приема граждан в окнах обслуживания.В ходе стажировки юные гости задали интересующие вопросы, в том числе о возможности поступления на службу в Управление по вопросам миграции и требованиях к кандидатам.