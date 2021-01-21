Это связано с тем, что именно там наибольшее количество домов, признанных аварийными.

Расселение из аварийного жилья продолжается. Больше 320 миллионов рублей направлено на эти цели в Гусь-Хрустальном - рекордное количество средств за всё время действия программы. Это связано с тем, что именно в Гусь-Хрустальном наибольшее количество домов, признанных аварийными. Согласно рейтингу Минстроя России 33 регион находится на 17 месте по реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилья.