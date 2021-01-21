В возрасте 65 лет ушел из жизни посол России в Замбии Александр Болдырев, передает . Причины смерти дипломата не сообщаются. Известно, что российскую дипломатическую миссию в Замбии он ..
<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2021-umer-posol-rossii-v-zambii.html" target="_blank">Умер посол России в Замбии</a> - В возрасте 65 лет ушел из жизни посол России в Замбии Александр Болдырев, передает . Причины смерти дипломата не сообщаются. Известно, что российскую дипломатическую миссию в Замбии он ..
[url=https://33live.ru/novosti/21-01-2021-umer-posol-rossii-v-zambii.html]Умер посол России в Замбии[/url] - В возрасте 65 лет ушел из жизни посол России в Замбии Александр Болдырев, передает . Причины смерти дипломата не сообщаются. Известно, что российскую дипломатическую миссию в Замбии он ..