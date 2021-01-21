В возрасте 65 лет ушел из жизни посол России в Замбии Александр Болдырев, передает . Причины смерти дипломата не сообщаются. Известно, что российскую дипломатическую миссию в Замбии он ..

В возрасте 65 лет ушел из жизни посол России в Замбии Александр Болдырев, передает . Причины смерти дипломата не сообщаются. Известно, что российскую дипломатическую миссию в Замбии он возглавлял с 31 октября 2019 года.