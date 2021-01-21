Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 40 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в ноябре прошлого года фигурнат, временно проживающий во Владимирской области, проходя по одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный, обратил внимание на хозяйственную постройку. Предположив, что внутри может быть что-то, имеющее ценность, злоумышленник вырвал доску из стены, через образовавшийся проем проник внутрь помещения и похитил оттуда варочную газовую панель. С похищенным фигурант скрылся с места преступления.Продолжая противоправные действий, мужчина совершил ещё три кражи имущества из этой же хозпостройки. На этот раз предметом посягательства послужили четыре газовые колонки и автомобильные колеса.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 40 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный. Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что часть похищенного сдал в пункт приема металла, другую сбыл местным жителям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.