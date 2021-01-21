Для этого ослабленным людям приходится делать большой крюк.

Для этого ослабленным людям приходится делать большой крюк.«С недавних пор попасть в больничный городок стало возможно только через шлагбаум, пишет в газету «Кольчугинские новости» А.Донец. – А вход около остановки общественного транспорта заварили.Теперь больным и пенсионерам с давлением приходится делать крюк. Одна бабуля даже застряла в заборе, пытаясь пролезть. Наверное, можно около остановки сделать калитку. И отпирать ее на время работы поликлиники», цитирует паблик ВККстати, 1 января шлагбаумы оказались в центре внимания МЧС. В силу вступили новые правила противопожарной безопасности. рассказали какие шлагбаумы подлежат переоборудованию или демонтажу