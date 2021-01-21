Владимирская сборная успешно выступила на предолимпийском турнире, который проходил с 17 по 21 января в Ростове-на-Дону.

Владимирская сборная успешно выступила на предолимпийском турнире, который проходил с 17 по 21 января в Ростове-на-Дону. Борцы из 33 региона завоевали два золота и одну бронзу. Победители и призер являются студентами Владимирского госуниверситета. Сообщили в пресс-службе вуза.Магистрант и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Абуязид Манцигов стал чемпионом России в четвертый раз, причем впервые он завоевал золото в весовой категории до 77 кг.Студент Института физкультуры и спорта ВлГУ Артур Саргсян впервые завоевал золото на главном всероссийском турнире. Он выступает в категории до 97 кг и является воспитанником заслуженного тренера России Руслана Юсуфова.Аспирант Гуманитарного института Роман Иванов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.Всех борцов-классиков тренирует заслуженный тренер России, профессор ВлГУ Надир Магомедов.25 января, в День российского студенчества, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе встретится с борцами – победителями и призером чемпионата России 2021 – и их тренерами.