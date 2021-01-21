Число пожаров в области с каждым днем растет. Чтобы предотвратить трагедии сотрудники МЧС регулярно выходят в рейды, и напоминают гражданам о важности соблюдения пожарной безопасности.

Число пожаров в области с каждым днем растет. Чтобы предотвратить трагедии сотрудники МЧС регулярно выходят в рейды, и напоминают гражданам о важности соблюдения пожарной безопасности. Очередной противопожарный рейд спасатели решили провести в частном секторе Владимира, ведь зачастую, как говорят спасатели, возгорания происходят из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. Причинами пожаров также могут стать неисправная электропроводка или