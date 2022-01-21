В Общероссийский народный фронт обратились жильцы 30-ти квартир общежития на улице Сергиевских в Вязниках. По мнению горожан, МУП «ЖКС», их управляющая компания, приписала лишние квадратные ..

В Общероссийский народный фронт обратились жильцы 30-ти квартир общежития на улице Сергиевских в Вязниках. По мнению горожан, МУП «ЖКС», их управляющая компания, приписала лишние квадратные метры, вследствие чего выросла плата за ЖКУ.Вязниковцы сетуют, что из официальных ведомств приходят одни отписки, а УКА отказывается делать перерасчёт. Общественники обратились в госинспекцию по жилищному надзору.Выяснилось, что «управляшка» неверно рассчитала площадь жилых помещений. В результате организации предписано произвести перерасчёт сумм в квитанциях за содержание общаги.