В Вязниках прокуратура провела очередные проверки соблюдения требований законодательства в сфере...

В Вязниках прокуратура провела очередные проверки соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Как оказалось, площадки у входных дверей и придомовые территории некоторых многоквартирных домов от снега и наледи не были очищены, на крышах домов имеются значительные скопления снега, что может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью.В результате чего, межрайонная прокуратура внесла представления в адрес руководителей 5 управляющих компаний. Также представления внесены в адрес 8 председателей товариществ собственников жилья.Кроме того, прокурором в отношении должностных лиц управляющих компаний и председателей ТСЖ возбуждено 12 административных дел за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Фото: https://pixabay.com/ru/