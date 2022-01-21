Смотрите в нашей программе: - Травмоопасная зима В Муроме девочка получила перелом из-за...

Смотрите в нашей программе:- Травмоопасная зимаВ Муроме девочка получила перелом из-за рухнувшего с крыши снега, а во Владимире пешеходам угрожает ледяная стена. К кому обращаться, пока не произошло беды?- Банкрот по фактуЖительница областного центра стала банкротом и не может теперь получить детские пособия. Почему арбитражный управляющий не друг человеку?- Интересное в сетиВодитель-пуля из Коврова, зимний гоночный трэк во Владимире и рэп снеговиков. Что обсуждали жители региона в сети на этой неделе?