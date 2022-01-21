На 16 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 85 333. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (80 заболевших за сутки).

На 16 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 85 333. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (80 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 82. Всего с начала пандемии в областном центре уже 20 076 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 20 156 случаев (+80)Муром