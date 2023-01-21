Во владимирской спортивной школе олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва не созданы условия...

Во владимирской спортивной школе олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва не созданы условия для тренировок и подготовки к соревнованиям - об этом во время прямого эфира на федеральном канале заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев. "Настоящий SOS" - так охарактеризовал проблему журналист.- Владимир, что происходит, это как вообще? Дети страдают. Я сейчас обращаюсь к губернатору. Это надо всё исправлять.К Губерниеву обратились родители учеников. Юные спортсмены не смогли принять участие в отборе на первенство Центрального Федерального округа. Многим и вовсе приходится уходить из спорта или переезжать в другие регионы. Дело в том, что у руководства школы возникли проблемы с хранением винтовок для биатлона. Проверку уже начала городская прокуратура. К решению проблемы подключился и депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин. Сегодня он побывал в оружейной комнате.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области (фракция "Единая Россия":- Оружейная комната полностью готова. Она соответствует всем необходимым стандартам и всем необходимым требованиям. В течение двух недель оружие будет доступно и школа вернется к стандартному тренировочному процессу.