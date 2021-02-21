Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.

Департамент по работе со СМИ банка ВТБ стал лауреатом XIV премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «Пресс-служба года». Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.«С точки зрения журналиста идеальная пресс-служба – это четко отлаженная система взаимодействия, быстрая реакция на информационную повестку, качественная аналитика, честные ответы и информативные пресс-мероприятия. Неудивительно, что в этом году в этой номинации побеждает пресс-служба под руководством человека, много лет проработавшего журналистом, - пресс-служба банка ВТБ», - сказала заместитель главного редактор «Банки.Ру» Елена Янкина на церемонии награждения.Директор департамента по работе со СМИ, старший вице-президент ВТБ Елизавета Голикова поблагодарила за высокую оценку. «Такое признание от портала Банки.ру по итогам 2020 года вдвойне ценно — это был исключительный год, год форс мажора и глобальных вызовов. То, как мы, команда ВТБ, прошли 2020-й – это колоссальная сила, интеллектуальный ресурс и способность меняться в самых непростых обстоятельствах. Для всех стало очевидным, что в такой ситуации надо моментально принимать решения и не бояться экспериментировать, сохраняя базовые ценности – надежность и высокий уровень экспертизы. Мы продолжим развиваться и сохранять аппетит к экспериментам, меняться, отвечая на вызовы времени и момента».