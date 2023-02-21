Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2024 года во всей стране, включая Владимирскую область, на 18,5% увеличить минимальный размер оплаты

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2024 года во всей стране, включая Владимирскую область, на 18,5% увеличить минимальный размер оплаты труда. «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%», – заявил глава страны. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет