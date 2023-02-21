Людям предлагают провести фиктивную поверку приборов учёта.

Во Владимирской области активизировались лжеконтролёры приборов учёта. В поддельных извещениях, которые владимирцы обнаружили в почтовых ящиках, некая контора агрессивно предлагает за деньги провести поверку счётчиков. В случае отказа компания грозит ростом платы за свет.Часто после такой «поверки» псевдокоммунальщики навязывают платную замену приборов. Владимирские энергетики напоминают, что установкой счётчиков в многоквартирных домах бесплатно занимаются представители поставщика ресурсов. Исключение составляют лишь случаи, когда владелец квартиры решил досрочно установить «умный» прибор учёта.О подозрительных случаях необходимо сообщать в полицию и оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» (8 (4922) 77-30-00).