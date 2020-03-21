В американских ВВС пилоты и механики часто общаются через записи в
бортжурнале. После полета пилот записывает обнаруженные неисправности,
механик реагирует на них и делает запись о проделанной работе.
Иногда это выглядит примерно так...
Запрос: Левое внутреннее колесо основного шасси почти требует замены.
Ответ: Левое внутреннее колесо основного шасси почти заменено.
З.: Тестовый полет прошел о"кей, но автопилот работает с трудом.
О.: Hа этом самолете автопилот не установлен.
З.: Чего-то не хватает в кокпите.
О.: Привязываться надо.
З.: Автопилот в режиме горизонтального полета показывает снижение
20 метров в секунду!
О.: Hе могу воспроизвести это на земле.
З.: Дохлые жуки на лобовом стекле.
О.: Мы уже заказали свежих.
З.: В н
еще анекдот!