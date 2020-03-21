21.03.2020

2020-03-21 16:45:03

Во Владимире пропала пожилая женщина

Во Владимире ищут пропавшую 86-летнюю Павлову (Иванову) Ию Николаевну. Женщина перестала выходить на связь с близкими 19 марта. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Поисковый спасательный отряд "Лиза Алерт" отмечает, что она нуждается в медицинской помощи. Возможная потеря памяти.

Известно, что женщина ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была серо-бежевая куртка, синий свитер, черные спортивные брюки и серая шапка .

Просим всех, кто видел Павлову (Иванову) Ию Николаевну, сообщить об этом по телефонам 112 или 89607206028