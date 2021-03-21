Вечером 20 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 55.

Вечером 20 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 55. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытию наблюдался дым из-под кровли металлического ангара, в котором находился цех по производству гипсовых изделий. Сотрудники МЧС России двумя звеньями