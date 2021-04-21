На несогласованную уличную акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального в Москве вышли порядка трех тысяч человек.

На несогласованную уличную акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального в Москве вышли порядка трех тысяч человек.Члены признанного иноагентом в России ФБК за несколько дней анонсировали массовую акцию протеста в поддержку своего лидера Алексея Навального. Состояться оно должно было 21 апреля.Согласно более ранним планам, о старте уличной акции соратники Навального должны были объявить после регистрации на специальном сайте 500 тысяч человек. Однако они решили действовать заранее.В итоге число вышедших на улицу протестующих было как нельзя далеко от полумиллиона. К 19:30 специальный сервис Mob Counter в "Твиттер" насчитал лишь 3,2 тысячи человек. Прошло 30 минут и этот показатель возрос до 5,1 тысячи человек.По данным на 19:30, в центре Москвы сейчас на улицах около 3200 участников акции.— Mob Counter (@MobCounter2015)Оглядываясь на запланированные масштабы акции можно признать, что она провалилась. Сообщается, что находящиеся на месте сотрудники полиции призывают людей расходиться.Ранее в МВД и Генпрокуратуре напоминали гражданам об ответственности за участие в подобного рода собраниях. Соратники Алексея Навального даже не подавали документов для согласования митинга.Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный, сославшись на нарушение условий отбывания наказания осужденным.