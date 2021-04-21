Подозреваемый арестован. Дело для рассмотрения передано в Александровский городской суд.

В Александрове мужчина сжёг двух собутыльников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По данным следствия, 4 января 42-летний местный житель встретил двоих незнакомых мужчин. Он предложил им выпить. Во время застолья произошла ссора, но в драку она не переросла. Собутыльники уснули, а злоумышленник облил спящего обидчика жидкостью для розжига и подпалил его штаны.Поджигатель ретировался с места преступления, а между тем, огонь охватил двоих его новых знакомых. Через сутки 54 и 59-летние жертвы скончались в больнице.На месте трагедии нашли бутылку из-под спиртного. По акцизу установили время и место покупки. В результате это помогло выявить предполагаемого преступника.Подозреваемый арестован. Дело для рассмотрения передано в Александровский городской суд.