Город оружейников получит финансовую поддержку. Коврову выделят 169 миллионов на ремонт дорог. Председатель ЗакСобрания лично приехал посмотреть, какие дороги отремонтируют в первую

Город оружейников получит финансовую поддержку. Коврову выделят 169 миллионов на ремонт дорог. Председатель ЗакСобрания лично приехал посмотреть, какие дороги отремонтируют в первую очередь. Изначально в губернаторском варианте бюджете на муниципальные дороги не было ни копейки. К решению проблемы подключились депутаты фракции «Единая Россия». Они предложили поправку в бюджет – деньги нашлись. Более одного миллиарда. Не