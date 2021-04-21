С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20378 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18120 пациентов. В стационарах лежит 299 жителей, из них 145 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1689 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 11 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 46 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 8 костромичам. По одному инфицированному ковидом прибавилось в Нерехте, Красном-на-Волге и Поназырево.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20378 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18120 пациентов. В стационарах лежит 299 жителей, из них 145 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1689 заболевших.