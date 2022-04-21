Вязниковские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту совершения краж из частных домов в поселке Никологоры. Следствием установлено, что в октябре 2021 года 42-летний

Вязниковские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту совершения краж из частных домов в поселке Никологоры. Следствием установлено, что в октябре 2021 года 42-летний уроженец Суздальского района, через месяц после освобождения из мест лишения свободы, незаконно проник в два частных дома в поселке Никологоры Вязниковского района. Он похитил ценное имущество на общую сумму более 16 тысяч