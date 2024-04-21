Во Владимире планируют застроить участок между Помпецким переулком, улицами Гражданской и...

Во Владимире планируют застроить участок между Помпецким переулком, улицами Гражданской и Красноармейской.Официальные документы по планировке территории, ограниченной Помпецким переулком, улицами Гражданской, 9 Января и Красноармейской появились в открытом доступе на официальном сайте администрации города Владимира.Сообщается, что до назначения публичных слушаний по документации по планировке территории физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки (и содержании документации по планировке территории) в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, дом №47.Участок, ограниченный Помпецким переулком, улицами Гражданской, 9 Января и Красноармейской будет застроен многоквартирным жилым домом.Проектом также должно быть предусмотрены парковка легковых автомобилей, место размещения общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений на расчетное количество мест с учетом радиуса доступности.Ориентировочная площадь проектирования - 2,78 га.Фото: https://vladimir-city.ru