Владимир Зеленский принимает поздравления – и не только от официальных лиц. Новому президенту Украины после инаугурации шлют пожелания звезды шоу-бизнеса, лично знакомые с ним по сцене. Большинство надеются, что Незалежную ждут перемены к лучшему.

Владимир Зеленский принимает поздравления – и не только отофициальных лиц. Новому президенту Украины после инаугурации шлют пожеланиязвезды шоу-бизнеса, лично знакомые с ним по сцене. Большинство надеются, что Незалежнуюждут перемены к лучшему.верят – во всяком случае, его речь нацеремонии инаугурации произвела на артистов сильное впечатление. Даже СтанислаСадальский, которого, казалось, трудно чем-либо удивить, назвал еефантастической."Фантастическая речь. И правильно, все с чистого листаи не взирая ни на что! Самый честный , а самое главное демократичный президентпоявился в Украине. У Украины появился шанс-стать процветающей страной... Онаэто давно заслужила!", – написал актер в Instagram (здесь и далее орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Певица Вера Брежнева полна надежд на ."Поздравляем. Надеемся. Верим", написала артистка в своем микроблоге.Телеведущая Регина Тодоренко отдельный пост, посвященныйпрезидентству Владимира Зеленского, создавать не стала. Она отметилась вкомментариях к одному из постов в блоге главы Незалежной. "С улыбкой вбудущее", – написала Тодоренко.Поздравила и народная артистка УкраиныТаисия Повалий. Артистка знает его лично. Обращаясь к украинцам, певицаотметила, что это человек, которыйвсегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким иродным людям. Повалий уверена, что Зеленский будет достойным президентом.