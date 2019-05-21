Владимир Зеленский принимает поздравления – и не только от
официальных лиц. Новому президенту Украины после инаугурации шлют пожелания
звезды шоу-бизнеса, лично знакомые с ним по сцене. Большинство надеются, что Незалежную
ждут перемены к лучшему.
Владимир Зеленский принимает поздравления – и не только от
официальных лиц. Новому президенту Украины после инаугурации шлют пожелания
звезды шоу-бизнеса, лично знакомые с ним по сцене. Большинство надеются, что Незалежную
ждут перемены к лучшему.
верят – во всяком случае, его речь на
церемонии инаугурации произвела на артистов сильное впечатление. Даже Станисла
Садальский, которого, казалось, трудно чем-либо удивить, назвал ее
фантастической.
"Фантастическая речь. И правильно, все с чистого листа
и не взирая ни на что! Самый честный , а самое главное демократичный президент
появился в Украине. У Украины появился шанс-стать процветающей страной... Она
это давно заслужила!", – написал актер в Instagram (здесь и далее орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Певица Вера Брежнева полна надежд на .
"Поздравляем. Надеемся. Верим", написала артистка в своем микроблоге.
Телеведущая Регина Тодоренко отдельный пост, посвященный
президентству Владимира Зеленского, создавать не стала. Она отметилась в
комментариях к одному из постов в блоге главы Незалежной. "С улыбкой в
будущее", – написала Тодоренко.
Поздравила и народная артистка Украины
Таисия Повалий. Артистка знает его лично. Обращаясь к украинцам, певица
отметила, что это человек, который
всегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким и
родным людям. Повалий уверена, что Зеленский будет достойным президентом.