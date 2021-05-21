39-летней женщине из Гусь-Хрустального грозит до 5 лет лишения свободы за избиение своего ребенка. По версии регионального Следкома, обвиняемая на протяжении двух лет ненадлежащим образом

39-летней женщине из Гусь-Хрустального грозит до 5 лет лишения свободы за избиение своего ребенка. По версии регионального Следкома, обвиняемая на протяжении двух лет ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя по воспитанию своего 12-летнего сына, а также не заботилась о его развитии, допускала грубое и даже “жестокое” обращение с ребенком. Мать в качестве наказания за совершение небольших