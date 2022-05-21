Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Во Владимире полномочия городской избирательной комиссии передали территориальному органу. Об этом в пресс-службе облизбиркома.Решение принято в соответствии с изменениями, внесёнными в федеральное законодательство. Из схемы исключаются избирательные комиссии муниципалитетов. Отвечать за организацию и проведение выборов местного уровня будут территориальные избирательные комиссии(ТИК).Владимир оставался последним городом, где работала городская комиссия. Теперь она будет ликвидирована. В областной столице 13 мая состоялись публичные слушания, в ходе которых упоминания о горизбиркоме исключили из Устава города. Теперь решение закрепят голосованием депутатов горосвета. В результате структуру уберут из реестра Минюста и лишат статуса юрлица.