Житель Вязниковского района за убийство друга отправится в колонию на 8 лет 28-летний житель...

Житель Вязниковского района за убийство друга отправится в колонию на 8 лет28-летний житель посёлка Центральный был знаком со своим другом более 10 лет.В начале января 2024 года они поссорились и некоторое время не общались.Через пару недель потерпевший решил помириться с приятелем и пришел к нему в гости, захватив с собой спиртное. Но из-за незначительного повода между мужчинами вновь возник конфликт, который на этот раз перерос в драку.В ходе схватки фигурант взял нож и нанес им множественные колото-резанные удары в грудь жертвы, отчего тот скончался на месте происшествия.После этого осужденный сам вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.В результате Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении фигуранта.«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области